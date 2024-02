De Rossi: “Primo tempo brutto, colpa anche mia. Huijsen ha fatto una scemenza, crescerà”

Daniele De Rossi ha commentato a DAZN la vittoria della Roma a Frosinone. “Vincere una partita che era iniziata con quei 45 minuti è importantissimo. Primo tempo brutto, ho visto che hanno fischiato Huijsen dopo il gol, non me la soma sentita di tenere in campo un 2005 e ho sprecato una sostituzione. Bravi loro, però non possiamo mangiarci così nel primo tempo, ero nervoso soprattutto per quello. Huijsen? Non ho capito cosa ha fatto per prendere l’ammonizione, niente di grave, è una scemenza, ma imparerà ha l’età di mio figlia, anche io ho commesso errori e non posso fargli la morale. Si cresce anche così, la prossima volta non lo farà più. Nel primo tempo ho fatto un po’ di casino io, ho cambiato le caratteristiche di chi giocava sotto la punta, oggi ho messo Azmoun, sono cose che vanno provate. Ho sbagliato, è esperienza pura questa. La Roma ha due portiere eccezionali, io voglio che ci sia chiarezza su chi fa il titolare e chi fa il secondo. Per come ha giocato Svilar è giusto dare spazio a lui, abbiamo fiducia e l’avremo anche se dovesse abbassare il rendimento. Lukaku? Cambio tattico, non mi piaceva come stesse giocando, ha giocato mille partite quest’anno, abbiamo bisogno di lui. Non è una bocciatura, io devo tenere in campo chi gioca meglio. Oggi mi sono emozionato per la prima da allenatore della Roma con il settore ospite pieno”.

Foto: Instagram Roma