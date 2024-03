De Rossi: “Potevamo gestire meglio la palla. Quarti? Penso che nessuno voglia pescare la Roma. Totti torna? Dopo lo chiamo”

Daniele De Rossi, allenatore della Roma, ha parlato a Sky dopo la qualificazione ai quarti di Europa League.

Queste le sue parole: “Voglio fare i complimenti ai ragazzi, hanno fatto il grosso del lavoro all’andata ma oggi ci aspettava una gara seria, importante, e la squadra l’ha fatta. Baldanzi? Io tutti i giorni lo vedo sempre meglio, poi dobbiamo anche valutare che questa era la sua prima partita a livello europeo e per giunta in uno stadio molto caldo. Giorno dopo giorno, è sempre più un giocatore da Roma. Poi deve migliorare ancora tanto, è chiaro, deve essere più decisivo in zona gol“.

Come è andata la partita nella gestione? “La gestione della palla potevamo farla meglio, assolutamente. E’ anche vero che il Brighton la palla te la fa toccare poco ed è per questo che quando ce l’avevamo dovevamo gestirla meglio. Abbiamo calciato un po’ troppo lungo e loro stasera sono stati più attenti nell’uomo contro uomo. Dovevamo gestire meglio le uscite”.

A che livello è questa squadra dal punto di vista fisico? “E’ una squadra che ho già trovato bene e sta sempre meglio. Vedo professionalità e disponibilità. Dobbiamo fare un passettino in avanti con la palla, proprio perché fisicamente ci siamo serve un po’ più di lucidità in fase di possesso”.

Sul sorteggio dei quarti: “Rispetto agli ultimi anni non ne è caduta neanche una. Ma sono squadre che devi affrontare andando avanti, noi abbiamo già avuto due turni molto difficili – Feyenoord e Brighton – e ora ce ne saranno degli altri. Dobbiamo andarcela a giocare a viso aperto contro tutti. Nessuno sarà contento di affrontare la Roma e guardando le squadre che sono rimaste non saremo felici con qualsivoglia avversario”.

Totti ha detto che potrebbe tornare presto: “Lo ritroveremo a Fiumicino stasera. Dopo lo chiamo e vedo che dice…”

Foto: sito Roma