De Rossi: “Parole di Gasperini? Non è il momento, ne riparleremo prima della gara con l’Atalanta”

Daniele De Rossi, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Bayer Leverkusen, soffermandosi anche sulle parole di Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, in merito alla gara da recuperare dei bergamaschi, affermando come la loro partita con la Fiorentina era stata rinviata per la scomparsa di Joe Barone, invece la Roma fece sospendere la sfida a Udine (poi vinta nei minuti finali), testuali parole, per un codice giallo (a Ndicka).

Queste le parole di De Rossi: ” Ero preparato a questa domanda, ma ne parleremo prima della partita con l’Atalanta, ora pensiamo a questa partita. Queste cose hanno poco a che fare con il calcio e hanno più un valore umano. Però ne parleremo più avanti se mi farete la domanda, se no neanche ne parleremo più”.

Foto: Instagram Roma