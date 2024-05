De Rossi: “Oggi era la loro serata. Sappiamo che non sarà facile, ma non molliamo”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Roma, Daniele De Rossi, ha così parlato dopo la sconfitta per 2-0 contro il Bayer Leverkusen: “Abbiamo giocato contro una squadra forte, che se va in vantaggio diventa difficile da recuperare. Siamo stati frenetici dopo il gol subito. La prestazione è stata fatta correttamente, nel primo tempo eravamo aggressivi e recuperavamo palla velocemente, era quello che avevamo preparato. Tante partite anche in Europa le abbiamo sbloccate subito e hanno girato dalla nostra parte, diciamo che oggi è andata un po’ al contrario”.

Sull’errore di Karsdorp: “Il calcio è tutto fatto di episodi, saremmo scorretti se puntassimo il dito su quanto fatto oggi quando in altre partite magari abbiamo vinto per imprecisioni degli altri. Ci sta, fa parte del gioco. Ne usciamo tutti insieme, abbiamo ancora la gara di ritorno. A volte, quasi sempre, gli episodi fanno girare le partite in un modo o nell’altro, ma fino all’ultimo secondo abbiamo avuto occasioni. Oggi era la serata loro, è l’anno loro, hanno grandi qualità e una gamba impressionante in contropiede”.

Sulla sfida di ritorno: “Ogni gol nelle sfide andata e ritorno può avere una valenza incredibile, però oggi dopo poco potevamo essere in vantaggio, abbiamo preso la traversa. Magari al ritorno toccherà a noi, io ci credo molto. Sappiamo benissimo che non sarà facile, ma non molliamo”.

Poi ha proseguito: “Ci sono delle scelte da fare, il fatto di andare forte ti espone al pericolo dei giocatori che hanno più spazio alle spalle della nostra difesa, giocatori velocissimi e di qualità. Secondo me la scelta nel primo tempo stava pagando, il gol lo abbiamo preso su una palla che era in nostro controllo. Quando vai sotto diventa difficile, ma puoi anche fare tante cose meglio. Dobbiamo essere un po’ più lucidi, ma dal punto di vista della prestazione e dell’atteggiamento i ragazzi hanno fatto quello che dovevano. La partita che avevamo preparato era questa. Sapevamo che sarebbero stati ancora più chiusi in caso avessero fatto questa formazione qui. Queste squadre le scardini con grande pulizia di gioco, di scorrimento palla e con grandi uno contro uno, velocità, attaccando anche lo spazio. Perché poi loro quando si chiudono se perdi palla ti ripartono, sanno giocare sia di costruzione che in contropiede. Squadra difficile da affrontare, lo hanno dimostrato per tutto l’anno. Ora la analizzeremo un po’ meglio, ma credo che nel primo tempo abbiamo fatto le cose in modo corretto”.

Infine:: “La forza fisica che hanno loro non è che la argini tanto. Hanno una gamba diversa della nostra, una costruzione di rosa improntata tanto sulla velocità e la fisicità. Noi forse abbiamo più tecnica, dobbiamo essere bravi a prendere il tempo giusto quando la palla ce l’hanno loro e non lasciarli liberi di fare le rotazioni. Più li attacchi forti e meno ruotano, ma più hanno spazio alle spalle della difesa e lì dobbiamo essere praticamente perfetti“.

Foto: Instagram Roma