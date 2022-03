De Rossi: “Non pensiamo ai ricordi della Svezia. Pensiamo ai Mondiali, non possiamo lasciarceli sfuggire”

Daniele De Rossi, membro dello staff tecnico di Roberto Mancini, ha parlato a pochi minuti dalla gara con la Macedonia: “Palermo è la solita città che vive di calcio anche se gioca in palcoscenici che non merita. Anche per questo siamo arrivati noi per dare una bella serata a loro e anche a noi”.

Ha debuttato qua a Palermo. Cosa servirà ai ragazzi?

“Proveranno a giocarla come questi ragazzi che hanno vinto l’Europeo. Sono grandi campioni, il futuro è il Mondiale e non possiamo lasciarcelo scappare”.

Su Chiellini: “Sta meglio. Viene da un periodo di inattività, poi si è allenato e ha fatto 45 minuti domenica. Il mister e luì sono esperti. Lui sa gestire la sua condizione fisica”.

Lo spareggio con la Svezia: “Io non ne parlerei di quello spareggio. E’ un pensiero negativo, noi dobbiamo portare con noi solo pensieri positivi. E’ diversa anche la formula. Quello era uno scontro secco. E’ diverso tutto, è diversa la squadra. Abbiamo un precedente bello come l’Europeo. Partiamo da lì”.

Foto: Sito FIGC