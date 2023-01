De Rossi: “Nainggolan? Mi piacerebbe, ma se ne devono occupare presidente e direttore sportivo”. E su Pepito…

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della SPAL, Daniele De Rossi ha così parlato in vista della sfida di domani contro l’Ascoli, lasciando spazio anche al tema mercato iniziando da Giuseppe Rossi: “Quando stava bene da giovane è uno dei 4-5 più forti che abbia mai incontrato. Se penso a Giuseppe da giovane a quell’età mi viene in mente solo Cassano in termini di qualità. Da quel momento sono passati tanti anni e purtroppo tanti infortuni. Dovremo valutarlo al 90% sul piano fisico perché su quello calcistico c’è poco da dire. È un ragazzo fantastico e un talento infinito”.

Infine, su Radja Nainggolan: “Per quello che ricordo io Radja è un giocatore che non c’entra niente con la Serie B. Si tratta di un calciatore unico, forte e senza squadra. E io giocatori forti e senza squadra li vorrei sempre. Lui però si porta dietro anche tanti altri discorsi che potrebbero spaventare qualcuno, ma a me no. Ha un cuore gigante. Mi piacerebbe avere Nainggolan nella mia squadra. È forte e mi fido di lui. Non lo sento da tanto, se ne devono occupare il presidente e il direttore sportivo. Io ora devo solo pensare ai ragazzi che ho già nello spogliatoio”.

Foto: Instagram Spal