De Rossi: “Mi sono sentito subito uno del Boca. Qui voglio vincere tutto”

Daniele De Rossi si presenta in conferenza stampa come nuovo giocatore del Boca Juniors. Queste le dichiarazioni più importanti: “Chi non vive questo club tutti i giorni non può capire cosa significhi. La gente mi ha dato tanto a livello umano in questi primi giorni e, oltre a questo, ho trovato una società molto seria. Perché ho scelto il Boca Juniors? Ci sentiamo spesso con Burdisso. Non so quando mi ha proposto per la prima volta di venire qui. Dopo il mio addio alla Roma, abbiamo iniziato a parlare seriamente di questa opportunità e gli ho detto quasi subito di sì. Volevo giocare a calcio in un ambiente stimolante, ci ho pensato bene perché era un cambio netto per me e per la mia famiglia, ma ho grande fiducia in Burdisso e sono sicuro che qua starò benissimo. Nicolas è una garanzia importantissima per me. Io voglio giocare al calcio, niente di più. Il calcio mi prende 24 ore al giorno, è la mia vita e questa è la piazza migliore per continuare così. I miei obiettivi sono quelli che ha il Boca: vincere il campionato, vincere la Copa Libertadores, vincere tutto. Io sono qui per dare il mio contributo. La squadra è molto concentrata e spero di debuttare già mercoledì contro l’Ahtletico Paranaense. Mi sono sentito subito uno del Boca”.

Foto: Periscope ufficiale Boca