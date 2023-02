De Rossi: “Mi sono chiarito con Lupo. Col Venezia come se fosse una finale, Nainggolan sarà titolare”

Intervenuto in conferenza stampa, Daniele De Rossi, ha così presentato la sfida contro il Venezia: “Dobbiamo affrontare il Venezia con la testa di una finale, siamo nella stessa classifica e questa è una gara importante”. Poi ha proseguito tornando sulle dichiarazioni sul mercato insoddisfacente: “Ho una dialettica buona, so che se dico una cosa ha una determinata eco, se voglio nascondere un po’ di polvere sotto il tappeto sto zitto o agisco diversamente. A ogni modo ci siamo chiariti io e il Ds Lupo, anche perché non mi piace stare in ambienti non sereni”.

Infine, ha dato anche un’anticipazione sulla formazione di domani: “Nainggolan domani giocherà dal 1′, se lo meriterà a suon di prestazioni giocherà sempre, inutile raccontarsele: ha un bagaglio tecnico superiore agli altri, uno spazio gli si trova. Poi, se preferiti gli allenatori che dicono che i giocatori sono tutti uguali…è un altro discorso, ma sappiamo tutti che non è così. Settimana scorsa non ha giocato titolare perché non aveva i 90′ nelle gambe, volevo anzi farlo entrare tra il primo e il secondo tempo per non sprecare uno slot ma credo meritasse di entrare con la gente che lo vedeva bene. La Mantia? È uno che ogni giornata è in ballottaggio, può giocare da un momento all’altro titolare, contro la Reggina lo sarebbe stato se non ci fossero state vicissitudini di mercato che me lo impedivano”.



Foto: Instagram Spal