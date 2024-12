De Rossi: “Mi piacerebbe allenare in Inghilterra. E poi tornare al Boca”

Durante l’intervista concessa a The Overlap, Daniele De Rossi, ha così parlato del suo futuro: “Mi piacerebbe allenare in paesi diversi, soprattutto in Inghilterra. E poi vorrei tornare al Boca Juniors perché sono innamorato di quella squadra. Magari perché sono simili a noi, ma è completamente pazzo: lì il calcio è come una religione. Ho giocato anche un derby contro il River Plate che è diverso da quello di Roma. È qualcosa di più. Subito dopo il fischio d’inizio abbiamo iniziato a lottare. Abbiamo preso qualcosa come 12 gialli ed è finota senza reti”.

Foto: Instagram De Rossi