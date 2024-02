De Rossi: “Mi aspetto una gara simile all’andata. Dobbiamo passare il turno a prescindere dai gol di Lukaku e Dybala”

Daniele De Rossi, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League contro il Feyenoord.

Queste le sue parole: “Se loro recuperano quei due-tre giocatori che non c’erano l’altra volta sicuramente avranno più qualità. Tra le due squadre non c’è dislivello. Credo non sia una follia vedere una partita simile a quella dell’andata”.

Domani è lecito aspettarsi qualcosa di più da Lukaku e Dybala? “Io penso che quando andiamo ad analizzare i giocatori dobbiamo vedere di più dei semplici gol. Io valuto le prestazioni e loro stanno entrando nella mia idea di gioco. Sono contento di loro. Dovremo passare il turno con o senza i gol di Dybala e Lukaku”.

Domani record assoluto di presenze all’Olimpico? “E’ qualcosa che non ci lascia indifferenti. Dovevamo ricreare quell’unione e più di così non ne entrano, ne siamo contenti. E’ una responsabilità per noi”.

Bivio della stagione: “In quanto bivio e in quanto partita decisiva, sposta tanto. Sentiamo quel brivido delle partite da dentro o fuori. Da giocatore ne ho fatte tante, da allenatore no ma la preparo nello stesso modo”.

Su Ndicka: “Sta bene, da quando è tornato ha fatto solo un allenamento per l’influenza. Probabilmente non sarà al 100% ma sarà in panchina e ci darà una mano”

Con Smalling si può giocare solo a tre? “Il mio unico obiettivo era fargli giocare qualche minuto, quindi mi serviva un cambio difensivo. Ma lui ha giocato a tre o a quattro nella sua carriera. Non penso abbia problemi”.

Dybala e Lukaku dovranno prendere per mano la Roma domani? “Io penso che al di là della partita di domani, ogni squadra ha bisogno di tutti i giocatori. Loro giocheranno e saranno importanti per noi. Da loro ci si aspetta sempre la giocata ad affetto, ma a me interessa che la Roma passi il turno. Quindi devono stare dentro la partita come hanno già fatto, poi magari il gol lo fa un altro”.

Foto: sito Roma