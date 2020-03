De Rossi: “Mai proposto alla Roma e non ho intenzione di farlo”

Dopo la breve esperienza al Boca Juniors, Daniele De Rossi ha ufficialmente dato l’addio al calcio giocato. Al suo rientro in Italia, si sono rincorse diverse voci che lo vedevano molto vicino al ritorno in giallorosso, sotto altre vesti. Tuttavia, come riporta La Gazzetta dello Sport, l’ex-capitano avrebbe smentito tali voci: “Ho letto di abbocchi con la Roma: non mi sono mai proposto a nessuno e non ho intenzione di iniziare ora.”

Foto: Instagram ufficiale De Rossi