De Rossi: “Mai più a Trigoria? Non ho mai detto questa cosa”

A Coverciano è di nuovo tempo di leggende. Va infatti in scena la cerimonia annuale della “Hall of Fame del Calcio Italiano”. Ricevuto il premio per la categoria “Calciatore italiano”, Daniele De Rossi ha così parlato dal palco:”Mai più a Trigoria? Non ho mai detto questa cosa. Al di là delle dinamiche sia da calciatore che da allenatore, l’esonero fa parte del mestiere, io lì sono di casa, ci lavora anche mio padre. Ho passato più tempo a Trigoria e qui che a casa. Quindi come sono tornato a Coverciano tornerò anche a Trigoria”.