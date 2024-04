De Rossi: “Leverkusen? Sono imbattuti, ma non esistono imbattibili”

“Come si fa a battere il Bayer Leverkusen?“. Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Roma, Daniele De Rossi, ha così risposto alla domanda in vista della sfida di giovedì contro il Bayer Leverkusen: “Onestamente era molto forte anche il Milan, avevo paura anche del Brighton e pure del Feyenoord. Abbiamo incontrato squadre che volevano giocare a calcio, un po’ simili tra loro. Ed è difficile affrontare chi vuole giocare a calcio. Col Bayer Leverkusen dovremo essere attenti in fase difensiva. Hanno giocatori bravi, che palleggiano bene, che hanno tante armi offensive. Ma se gli togli la palla si infastidiscono. Inoltre hanno il cuore di pareggiarne 20 allo scadere. Sono imbattuti, ma non esistono imbattibili”.

Foto: Instagram Roma