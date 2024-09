De Rossi: “Le parole di Totti? Se i risultati non arrivavano è giusto essere cacciati, il ruolo dell’allenatore”

Nel corso della conferenza stampa dopo la sfida con il Genoa, Daniele De Rossi, allenatore della Roma, ha parlato anche della parole di Totti, che in una intervista aveva detto che l’allenatore è un parafulmine e rischia di fare la fine di Mourinho.

Queste le sue parole: “Non so che intendeva, non l’ho sentito dopo l’intervista. Gli allenatori hanno tutti un ruolo simile al parafulmine. Io sono stato preso in un momento ambientale difficile però penso di essermi meritato di rimanere. Se fare la fine di Mourinho è essere mandato via perché i risultati non arrivavano è il ruolo dell’allenatore”.

Foto: Instagram Roma