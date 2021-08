De Rossi: “Lascio la Nazionale, ora voglio allenare un club. La Roma? Arriverà quando me lo meriterò”

Lunga intervista di Daniele De Rossi a La Gazzetta dello Sport, dove parla di diversi temi, tra cui quello dell’addio alla Nazionale di Mancini, per intraprendere un percorso come allenatore.

Queste le parole dell’ex centrocampista: “Lasciare la Nazionale? È stata una scelta difficile ma lascio perchè voglio iniziare una carriera da allenatore. Sarò sempre debitore per ciò che mi è stato dato in questi mesi, ho imparato tantissimo, da tante persone, ho rivissuto emozioni stupende e quando sei nello staff tecnico è ancora più incredibile, perchè non puoi aiutare quei ragazzi in campo. Ora ho chiaro cosa voglio fare: allenare. Mi sento pronto per farlo. Aspettare alla Nazionale la prima panchina libera non sarebbe corretto, quindi lascio e mi metto in gioco come fanno tutti. La Roma? E’ chiaro che sarebbe il mio sogno. L’allenerò quando me la sarò meritato, ma non è un’ossessione”.

Foto: Twitter Vivo Azzurro