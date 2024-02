De Rossi: “La squadra sta bene, solo qualche strascico fisico. Juric tra i primi tecnici che ho spiato”

Il tecnico della Roma Daniele De Rossi è intervenuto poco fa in conferenza stampa per presentare il match contro il Torino, in programma domani alle ore 18.30 allo Stadio Olimpico. Le sue risposte alle domande della stampa presente:

Come sta la squadra dopo giovedì?

“La squadra sta bene di testa, siamo tutti molti contenti. Si sta bene nello spogliatoio, come succede sempre quando vinci una partita con così tanto patos. Qualche strascico fisico ci sarà, quindi qualche risentimento e qualcosa la pagheremo.”

Sul Torino

“Sono squadre difficili da affronare, meno da inquadrare perché hanno una loro identità. Juric lo ritengo un grane allenatore, è stato tra i primi che ho spiato. Lo ritengo forte. Forse è la peggior squadra da affrontare dopo 120 minuti di partita. Ma ci faremo trovare pronti.”

C’è un diverso atteggiamento tra primo e secondo tempo? Da cosa dipende?

“Abbiamo cambiato qualcosa, ognuno ha la sua metodologia. Col Cagliari ottimo secondo tempo, anche a Frosinone meglio nel secondo tempo. A Rotterdam abbiamo pareggiato nella ripresa. Nel calcio ci sono anche gli avversari.”

Foto: Twitter A.S. Roma