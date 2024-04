De Rossi in vista dell’Udinese: “Non è impossibile segnare un gol in 18 minuti”

Daniele De Rossi, allenatore della Roma, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la sconfitta di ieri sera contro il Bologna: “Paredes prima prende il giallo, si innervosisce ma poi ha una grande occasione. Quindi la squadra ha continuato a giocare. Siamo stati forse meno brillanti di altre volte, però il Bologna è forte. Giocano bene, soprattutto se vanno in vantaggio, trovano spazi per fare possesso palla e farti correre a vuoto. Non eravamo nella condizione migliore per fare questo tipo di partite. Ci sono state partite in cui al primo tiro abbiamo segnato, oggi non siamo riusciti e questo poi pesa. Loro hanno fatto gol al primo tiro e questo pesa nello svolgimento della gara. La squadra ha fatto una partita corretta, meno positiva del solito ma corretta”.

Poi ha proseguito: “Stiamo rincorrendo da molto. Al di là dei punti in meno, avevamo tante squadre davanti. Ora abbiamo tante squadre che ci rincorrono. I punti di differenza sono pochi. Può succedere di tutto. Ci aspettano partite difficili ma abbiamo le qualità per poterle vincere e mantenere la posizione in classifica”.

Infine, sulla gara da recuperare contro l’Udinese: “18 minuti… la prepari cercando di partire nel modo più forte possibile. Abbiamo fatto tante partite in cui abbiamo segnato nei primi 18 minuti, quindi segnare un gol non è impossibile. Gestire il viaggio, il ritorno… quello è più complicato. Però questo è stato deciso e andremo lì che questi sono punti che ci potrebbero servire tantissimo”.

Foto: Instagram Roma