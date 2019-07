De Rossi in partenza per l’Argentina: “Grande emozione”. Il Boca lo aspetta

Il Boca Juniors si appresta ad abbracciare Daniele De Rossi. L’ex capitano della Roma è arrivato da pochi minuti all’aeroporto di Fiumicino, da dove partirà alle 21:45 in direzione Buenos Aires per iniziare la sua avventura con gli Xeneizes: “Che emozioni provo? Un po’ di confusione tra le valigie e il viaggio, ma una grande emozione”, le poche parole rilasciate da De Rossi ai cronisti presenti. Lo aspettano le migliaia di tifosi del Boca, che da più di una settimana sono letteralmente scatenati per la notizia del suo arrivo.

Foto: Twitter ufficiale Roma