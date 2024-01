De Rossi in conferenza: “Totti felice per me. Voglio meritarmi la conferma”

Daniele De Rossi ha parlato in conferenza alla vigilia di Roma-Verona, in programma domani alle 18 e che sancirà il suo esordio sulla panchina giallorossa. “Vedo facce alle quali sono affezionato. Quando cambi allenatore vedi giocatori che in allenamento vanno forte. Succedi quando cambi un grande allenatore o un mediocre. I primi allenamenti danno risposte fino a un certo punto. Dobbiamo vedere se questo registro lo terremo a lungo. C’è stata una risposta incredibile, si allenano forte e sono disponibili. Hanno assorbito i due-tre concetti nuovi, ma non di più perché il rischio all’inizio è quello di fare confusione. Totti? Ci siamo sentiti, mi ha mandato l’in bocca al lupo e mi ha dimostrato il suo stupore che era anche il mio. Ci siamo promessi di vederci, ma ora va in Cina. Passeremo un po’ di tempo insieme, ci fa sempre piacere al di là di chi allena la Roma. Il mio contratto? I presidenti sono stati chiari sulla durata del contratto e sulla mia permanenza. Io ha dato ok e ho chiesto un bonus. Ho firmato alla cifra che hanno detto loro, ma non farò sempre così. È stata una grande opportunità. Non ci sono le condizioni per il rinnovo, ho detto che mi andava bene e che voglio giocarmi le mie carte. Gli ho chiesto soltanto di trattarmi da allenatore. Loro sanno dal primo secondo in cui li ho sentiti che mi giocherò fino alla morte per rimanere qui. Voglio meritarmi la conferma, sarebbe un sogno per me”.

Foto: Twitter Roma