De Rossi in conferenza: “Amo l’Ostiamare, ma continuerò ad allenare”

Daniele De Rossi ripartirà da casa sua, ovvero dall’Ostiamare. La bandiera giallorossa non abbandonerà la strada dell’allenatore, ma nel mentre è diventato il proprietario della storica squadra di Ostia nella quale Daniele ha giocato. A parlare in conferenza stampa è stato proprio Daniele: “Non viene niente per caso, ogni metro rivedo facce che mi volevano bene qundo non ero famoso. Sono davvero emozionato, nonostante tanti anni di abitudine a fare conferenze stampa. Non è stato un sacrificio, mi piace da morire, mi piace il calcio, Ostia e l’Ostiamare. Mai smesso di amare la mia città. Ho messo in chiaro che allenerò, ma ora è il momento migliore per prendermi tempo con i giocatori, la trattativa, per costruire la mia struttura. Presto non sarò qui a Roma, ma ci sarò lo stesso con le persone che rappresentano bene la società e prenderanno le decisioni in autonomia. Non so ancora dove allenerò. La scuola calcio e il settore giovanile già funzionano bene, ma sarà un campo da incrementare. Riporteremo i bambini a toccare il pallone, senza parlare di moduli, tattica e sistemi. E faremo più allenamenti. Più pallone e meno Playstation”.

FOTO: Instagram De Rossi