De Rossi: “Il Genoa è una squadra ordinata. Koné? Può fare tante cose, è il profilo che cercavamo”

Daniele De Rossi, tecnico della Roma, ha presentato il Conferenza Stampa la sfida di domani in casa del Genoa. L’ex centrocampista giallorosso ha parlato poi del nuovo acquisto Koné, giocatore duttile e funzionale, ricordando però della presenza di gerarchie e di giocatori in rosa molto importanti, con cui il talento francese dovrà giocarsi la titolarità.

Il Genoa: “Stiamo cercando di preparare la partita rispetto a quello che abbiamo visto fare al Genoa quando affronta una grande squadra. È una squadra molto ordinata e l’abbiamo vista anche in casa contro l’Inter, notando come sia riuscita a metterli in difficoltà. Il Genoa è un’avversaria forte nonostante abbia perso dei pezzi importanti. Andremo lì e faremo la nostra partita”.

I nuovi arrivati e la fase difensiva: “Penso che ci sono dei giocatori appena arrivati che devono unirsi fra di loro e conoscersi meglio. Devono sapere dove il proprio compagno vuole la palla e queste sono cose che richiedono un po’ di tempo. Qualche partita di assestamento. Abbiamo lavorato tantissimo dal punto di difensivo durante il ritiro cercando un po’ più di compattezza. Proveremo a difendere in una maniera diversa per essere pronti quando si perdono le palle in costruzione, vogliamo essere un pochino più blocco squadra e blocco difensivo. I numeri ci dicono questo. A volte se segni poco è anche perché hai preso quattro o cinque pali nelle prime due partite. Tante volte è questione di centimetri, ma ci saranno anche casi che i centimetri gireranno dalla parte nostra”.

Su Koné: “Konè lo abbiamo scelto per le sue caratteristiche e per il suo ruolo, visto che ha giocato sia da mezzala di destra che di sinistra. È uno che può fare il mediano, ed è quello che noi cercavamo. Ora però rispettiamo quelli che si trovano qui da tanti anni come Cristante, Pellegrini o Paredes che dopo qualche prestazione sottotono vengono già rispettati di meno. Eppure ne hanno fatte tante di partite di livello”.

Foto: Sito Roma