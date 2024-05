De Rossi: “Il Bayer è più forte dell’anno scorso. Xabi Alonso? Uno dei migliori al mondo”

La Roma ospiterà domani il Bayer Leverkusen, in occasione del match d’andata delle semifinali di Europa League. Il tecnico dei giallorossi Daniele De Rossi, in conferenza stampa, ha rilasciato le seguenti parole, presentando il primo round del doppio confronto con il club tedesco:

Il fatto di essere imbattuti può pesare sul Bayer Leverkusen? “Penso non sia un peso, ma ci sono squadre che li hanno messi in difficoltà. La fortuna la lascio a quelli che vanno a giocare al casinò. C’è qualcosa di grande in quella squadra. Hanno un allenatore forte, forse il migliore al mondo, ottimi giocatori e fanno un gran bel calcio”.

L’ultima sconfitta europea del Bayer è arrivata proprio contro la Roma, è uno stimolo o una paura? “C’è un discorso di Cabala, per chi ci crede può essere una speranza. Io penso a preparare la partita e i miei giocatori. In campo troveremo una squadra più forte e migliorata. Quest’anno hanno più consapevolezza, sanno di essere campioni. Hanno la mente libera e vogliono essere campioni anche in Europa. I numeri lo dicono che sono cambiati, ma basta vederli. È un bel ricordo, spero a loro dia fastidio, ma noi ci concentriamo su questa partita. Sappiamo che sono più forti”.

Cosa ti piace di più del Bayer? “Diverse cose. Hanno giocatori forti messe nelle condizioni ideale per fare bene. Hanno una squadra fisica, solida, ma hanno anche grande qualità. Wirtz, Grimaldo. Schick è sempre stato forte, ma ora è un uomo. Boniface è forte. Hanno ricambi forti. Se non gioca Frimpong, gioca Tella. Hanno giocatori di qualità ma anche con grande gamba. Sanno giocare ma sanno anche essere diretti. Hanno costruito una squadra veramente forte grazie all’idee dell’allenatore ma anche grazie ad acquisti importanti”.

Foto: Instagram Roma