De Rossi: “Ibra a Sanremo? Scelta della società. Manica larga, ma lui ha stravolto il Milan portandolo in alto”

Anche Daniele De Rossi, ospite al corso per team manager della Luiss ha parlato della questione che sta facendo discutere tutti in questi giorni, ovvero la presenza di Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo: “Lui è un professionista vero, in questi casi non è l’allenatore a dover decidere, ma deve intervenire la società. C’è stata un po’ di manica larga perché lui ha stravolto l’immagine di questo Milan, facendola diventare una squadra da primi posti. Gli è stato dato spazio per questo motivo, parlandone con la società, e quindi va bene così”.

Foto: Twitter Roma