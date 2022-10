De Rossi: “I tifosi del Boca erano giusti per me, io ero il giocatore giusto per loro forse due anni prima”

Durante l’intervista a “Stasera c’è Cattellan”, Daniele De Rossi, è tornato a parlare della sua esperienza al Boca Junior: “Ho preso il mio tempo per fare questa scelta. Preferivo quasi giocare fuori casa perché mi piaceva proteggere la squadra, i compagni. Poi da fuori vedevo i tifosi del Boca che sembravano abbastanza matti e, dal vivo, lo sono ancora di più. Erano i tifosi giusti per me, io ero il giocatore giusto per loro forse due anni prima. Gli argentini sono simili ai romani. Sono più calorosi di noi, gli stadi sono attaccati ai giocatori, si sente tutto. Percepisci quando i tifosi sono arrabbiati o felici”.

Foto: Twitter Boca