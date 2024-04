De Rossi: “I ragazzi stanno preparando bene il derby. Abbiamo voglia di rivalsa”

La Roma sfiderà domani la Lazio nell’atteso derby della Capitale, valevole per la 31esima giornata di campionato. Il tecnico dei giallorossi Daniele De Rossi ha presentato con le seguenti parole, rilasciate in conferenza stampa, la stracittadina da giocare con i biancocelesti:

Come si stanno approcciando i giocatori al derby? Quanto cambia da allenatore? “Cambia, onestamente cambia. Con gli anni ero diventato bravo a gestirla, è un vantaggio dell’età, oggi sono abbastanza tranquillo. I ragazzi la stanno approcciando bene, lavorano bene, sono sereni. La stiamo caricando al punto giusto, senza esagerare”.

Hai dei ricordi particolari dei derby da giocatore? “Tante notti fantastiche, altre meno belle. Se giochi 20 anni in un posto, non puoi avere solo ricordi positivi. Ripenso al primo derby, con il gol di tacco di Mancini, ero l’uomo più felice del mondo a fine gara, ero giovane, sono cose che non dimentichi. Ne ho giocati tanti, ricordo con piacere il fatto di soffrirlo nei primi anni, entravo in campo teso, poi ho iniziato a giocarli, bene o male, i primi non li ho giocati veramente”.

Si prepara più sul piano fisico o mentale? “Devi preparare tutto, sapendo che è una partita che avrà conseguenze normali, c’è qualcosa di diverso. Abbiamo un passato non positivo nei derby recenti. C’è voglia di rivalsa, ma senza andare oltre. C’è una partita di calcio da preparare e dobbiamo rimanere lucidi”.

Foto: sito Roma