De Rossi: “Ho trovato un gruppo unito. Io ho solo stimolato i giocatori. Dybala fa la differenza”

Daniele De Rossi, allenatore della Roma ha parlato a Dazn dopo il successo contro il Monza.

Queste le sue parole: “Evidentemente questo era un gruppo coeso anche prima, se non lo sei non raggiungi quegli standard. Io non ho fatto niente, cerco di gestire gli essere umani intervenendo quando c’è qualcosa che non mi piace. Sono molto contento di stare con loro, magari alcuni mi hanno aiutato essendo stato anche un loro compagno”.

Cosa è cambiato sul piano del gioco?“Ho cercato di dare quella che è la mia idea di calcio, bisogna stare molto bene per farlo. Mi piace che oggi abbiamo giocato meglio, oggi abbiamo sviluppato il gioco molto bene ma per non diventare fine a se stesso serve un grande sacrificio”.

Quanto c’è di tuo in questi gol? “Spero tanto, cerco di mettere in campo una squadra abbastanza offensiva perché so di avere giocatori che possono fare gol in qualsiasi momento. Le qualità dei giocatori devono essere rispettate e sfruttate, cerco di farli giocare vicini alla porta con la palla fra i piedi. Quando si fa male un giocatore ed entra un nazionale turco come Celik che ti fa questa prestazione è qualcosa che fa la differenza”.

Si può migliorare? “Ogni partita, anche dopo le migliori, c’è sempre da migliorare. Anche oggi abbiamo sparato un paio di palle lunghe, bisogna lavorare su tutto ma già adesso vedo qualche miglioramento anche se non è abbastanza”.

La punizione di Dybala? “Siamo contenti della sua attitudine quotidiana, gli piace lavorare e sostiene sempre i compagni, è un esempio ma dovrei dirlo di tutti. Lui sta mettendo in campo anche tutto il suo talento che è qualcosa di diverso rispetto agli altri”.

Le stelle stanno facendo la differenza? “Dobbiamo segnare tutti, arrivare in area in tanti, le stelle devono dare quel contributo che stanno dando ma oggi è stata una grande partita da parte di tutti. Chi è entrato oggi è entrato alla grande”.

Foto: sito Roma