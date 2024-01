De Rossi: “Ho scritto a Mou, lui lo aveva fatto con me. Impressionato da Pisilli”

Daniele De Rossi in conferenza stampa ha offerto altri spunti. “Moriinho? Gli ho mandato un messaggio non di circostanza. Lui mi scrisse quando ho firmato con la Spal, era un gesto dovuto. Se si è stufato devi chiederlo a lui e non mi interessa. Devo pensare a quello che ho davanti e a quello che devo fare. Sono stato costretto a parlare di tanto oltre che di calcio. Non vedo l’ora che questa cosa si normalizzi e che posso stare a parlare solo di calcio. I problemi della Roma? Qualche problema lo riscontravamo guardando la partita ma non penso che la Roma giocasse male, alcune le giocava male e alcune bene. Questo ha causato un sali e scendi, la Roma non ha problemi clamorosi di gioco. Con Atalanta e Napoli ha fatto grandi partite. Qualche domanda ce la siamo fatta ma non lo dico qui. Io ero consapevole che i giocatori sono forti poi dal vivo sei impressionato. Vedi come tocca la palla Dybala, Lukaku e Pellegrini e resti stupito. Pisilli mi ha impressionato, ammetto di avere la colpa di non conoscerlo bene e mi ha impressionato“.

Foto: Twitter Roma