De Rossi: “Ho amato questo lavoro con Spalletti e Luis Enrique. Ma la Roma è stata costruita per giocare con la difesa a tre”

Daniele De Rossi ha risposto in conferenza stampa a domande di natura tattica in vista dell’esordio di domani contro il Verona: “Io ho iniziato ad amare questo lavoro con Spalletti e Luis Enrique che portano tanti giocatori in avanti e usano una difesa a quattro. La Roma, però, è stata costruita per giocare a tre, quindi faremo le nostre valutazioni”.

Foto: Twitter Roma