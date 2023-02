De Rossi ha ragione, ma avrebbe dovuto pensarci prima

Ha colpito e non poco la conferenza di ieri di Daniele De Rossi. Con la schiettezza che lo ha sempre contraddistinto, non ha avuto necessità di fare troppi giri di parole per esprimere la sua delusione sul mercato della Spal. Noi abbiamo dato la sufficienza piena, lui evidentemente è di un altro avviso. E lui più di nessuno ha il controllo della situazione. De Rossi ha fatto bene a rimarcare come il direttore sportivo Lupo gli abbia attribuito parole che mai ha rilasciato (“siamo soddisfatti del mercato e lo è anche l’allenatore”). Ma ci permettiamo di dire una cosa: prima di accettare la Spal, De Rossi avrebbe dovuto fare le valutazioni sulla proprietà che avrebbe incontrato e sui dirigenti che si sarebbero occupati del mercato. Se ha accettato, significa che era tutto ok. Il percorso di Tacopina nel calcio non è stato pieno di trionfi, anzi. Quello di Lupo da dirigente (Ascoli, Sorrento, Juve Stabia, Teramo, Palermo) contiene esoneri, incompiute o retrocessioni. Ecco perché, comprendendo il suo sfogo, forse De Rossi avrebbe dovuto pensarci bene prima di accettare la nuova destinazione.

Foto: Instagram Spal