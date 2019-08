De Rossi: “Giocare alla Bombonera è stato magico, un sogno che si avvera. Su Maradona…”

Daniele De Rossi, centrocampista del Boca Juniors, è intervenuto ai microfoni di Fox Sports Argentina soffermandosi sulla sua nuova esperienza lontano dall’Italia: “Sono state tre settimane piene di emozioni. Sono molto felice, mi hanno accolto bene tutti e non lo dimenticherò mai. All’inizio ero un po’ spaventato, ora sono molto felice. Giocare alla Bombonera è stato bellissimo, magico, qualcosa che avevo sempre sognato e che si è avverato. Ma quando sono in campo metto da parte le emozioni, sono molto concentrato su quello che devo fare in campo e i compagni mi hanno aiutato. Dopo aver incontrato Maradona mi piacerebbe incontrare Riquelme. Ho un gruppo su Whatsapp con dei miei amici in cui parliamo solo di calcio, principalmente di centrocampisti. E la foto del gruppo è una di Riquelme, in cui si allaccia gli scarpini. Un giocatore diverso dal comune, solo Iniesta lo supera, penso sia il centrocampista più completo della storia. Mi ha chiamato anche Cassano, lo vorrebbe conoscere anche lui. Non puoi non innamorarti di un giocatore come lui”.

Foto: Twitter ufficiale Boca