De Rossi: “Fiero di questo gruppo, ma uscire così è terribile. Su Di Francesco…”

Daniele De Rossi, capitano della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Porto: “Va accettato, uscire in questo modo è terribile. Non abbiamo fatto una partita perfetta, ma ho visto un gruppo di uomini seri che ci tenevano tanto, non meritavamo questo. Dovevamo vincere 2-0 all’andata, oggi hanno fatto meglio loro. VAR? Non ho visto, qualcuno ci ha detto che il rigore ci poteva essere. Sono fierissimo di questi giocatori, a volte siamo un po’ addormentati. Oggi abbiamo mantenuto la tensione alta, il Porto è una squadra forte. Per la prestazione meritavamo nei 120′ di passare questo turno. Infortunio? Penso di essermi stirato. Di Francesco? Deciderà lui e la società. Continuare con lui? Mi auguro di sì. Non credo che la squadra debba dimostrare niente, ha sempre dimostrato di essere seria, ma se c’era bisogno di una dimostrazione è quella di stasera che significa che sta al 100% con la testa e col cuore”.

Foto: Twitter ufficiale Roma