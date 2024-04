De Rossi: “Fatico a dire che il punto è positivo. Derby? E’ già iniziato, abbiamo poco tempo da perdere”

È mancata un po’ di energia? “È mancato un po’ tutto. C’è stata carenza anche nella fase di costruzione oltre che nei duelli. Troppe palle le abbiamo messe lì in mezzo permettendo a loro di ripartire”

La qualità di giocatori come Aouar ti può cambiare la partita: “Si, noi dobbiamo tenere la partita in mano o almeno equilibrata, perché poi sappiamo che la zampata poi l’avremo. Peccato per l’occasione mancata da Aouar, è stato bravissimo il portiere. Quel rigore lo devi dare, soprattutto in unepoca in cui dai rigori anche per un pestone”

Come immagina la settimana che porta al derby? “È già iniziata, abbiamo poco tempo da perdere. Dobbiamo preparare una partita per cui avremo poco materiale, dato che la Lazio ha giocato solo una partita con il nuovo allenatore. Un po’ di dubbi ci rimarranno, è un allenatore molto diverso da Sarri, ma che ha già fatto ottime cose. Dybala sapevamo che lo avremmo messo dentro solo alla fine e centellinare il suo contributo. E’ sulla via del rientro, sta bene”

Foto: sito Roma