De Rossi su Esposito: “E’ una partenza dolorosa. Sono tutti felici o quasi”

Daniele De Rossi, tecnico della Spal, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sulla partenza di Salvatore Esposito, passato allo Spezia: “Devo parlare dei giocatori che sono qui, quella di Esposito è una partenza dolorosa perché è un giocatore importante per la categoria, ma era un suo desiderio. Non c’è nulla da recriminare, ha fatto un buon affare la Spal e lui è in A per cui sono tutti felici o quasi”.

Foto: Twitter Spal