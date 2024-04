De Rossi eguaglia i punti di Mourinho con 7 partite in meno. Dal suo arrivo, Roma da secondo posto

Daniele De Rossi si sta prendendo la Roma con i risultati, con i punti in classifica. Questa sera, grazie al successo nel recupero dei 20 minuti di Udine, l’ex capitano giallorosso ha conquistato 29 punti dal suo arrivo a febbraio. Gli stessi raggiunti da José Mourinho prima dell’esonero dell’allenatore portoghese. Con una grandissima differenza: Mou li aveva fatti in venti giornate, De Rossi in 13. Ben 7 gare in meno.

Con Daniele De Rossi in panchina, i giallorossi viaggiano a una media di 2,23 punti a partita. Con lui, la Roma sarebbe ampiamente al secondo posto in classifica, dietro solo all’Inter di Inzaghi, che iaggia a 2,61 punti in media a partita.

Foto: twitter Roma