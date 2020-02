Daniele De Rossi, nell’intervista rilasciata a GQ, ha parlato anche del rapporto con Roberto Mancini e della possibilità di tornare in Nazionale: “Abbiamo un rapporto eccellente. Il fatto di non aver lavorato assieme non ha diminuito la stima reciproca, anzi. Fra i discorsi che abbiamo fatto tempo fa, non a gennaio intendo, una porta azzurra era socchiusa”.