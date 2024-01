De Rossi: “Dybala si è allenato al 100%, lo vedo più brillante”

Daniele De Rossi si è soffermato anche sulle condizioni, tra gli altri, di Paulo Dybala, rimasto a Trigoria in settimana mentre i compagni erano impegnati a Riad per un’amichevole. Questo il pensiero di De Rossi: “Paulo mi è sembrato che stesse bene, si è allenato al 100% con gli altri e lo vedo meglio rispetto alla prima settimana. Huijsen si è fermato qualche giorno, oggi riproverà ma penso che partirà con noi senza problemi. Mancini sta bene: mi è piaciuta la sua condizione fisica. Aouar rientra dalla Coppa d’Africa. Ha riposato poco, ma è comunque attivo e lo reputo prontissimo per giocare”.

Foto: sito ufficiale AS Roma