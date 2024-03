De Rossi: “Dybala? Non ha nulla di preoccupante, solo affaticato”

Daniele De Rossi, allenatore della Roma, ha parlato a Dazn dopo il pareggio a Firenze, soffermandosi sulle condizioni di Dybala, uscito a 20 minuti dalla fine.

Queste le sue parole: “Dybala ha fatto una grande partita ma era solo un po’ affaticato non ha niente di particolare”.

Su Huijsen: “Non eravamo una squadra con tanti centimetri, forse tenere Dean in campo mi permetteva di non sprecare un cambio dopo. Il discorso di non perdere una partita del genere è fondamentale, non mi piace festeggiare i pareggi ma abbiamo giocato contro una grande squadra. In un campionato lungo ci stanno anche queste serate”.

Foto: Instagram Roma