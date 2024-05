De Rossi: “Dybala in panchina? Ieri ha avvertito un fastidio dopo 10 minuti”

Daniele De Rossi, allenatore della Roma, ha parlato a Sky prima della gara del Bayer Leverkusen.

Queste le sue parole: “Con le due punte mettiamo un po’ di ciccia in area, siamo stati un po’ costretti dalla condizione di Paulo Dybala. Sulla sinistra abbiamo scelto due giocatori che possono alternarsi e possono fornire dei buoni cross al centro”.

Sulla condizione fisica di Paulo Dybala, queste le parole di De Rossi: “Ieri dopo dieci minuti di allenamento ha sentito ancora un po’ di fastidio, non ci sono lesioni ma quello che sente il giocatore è più importante. Metterlo in campo vorrebbe dire schierare un giocatore che non spinge. Vediamo come va questo riscaldamento per capire se possiamo averlo a disposizione almeno per 20-30 minuti”.

Foto: Instagram Roma