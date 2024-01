De Rossi: “Dybala già aveva qualcosina prima della partita. Non sembra nulla di grave. Anche Spinazzola non mi desta problemi “

Daniele De Rossi, allenatore della Roma, ha parlato a Dazn dopo la vttoria sul Verona, parlando anche dei due infortunati, Dybala e Spinazzola.

Queste le sue parole: “Come stanno Dybala e Spinazzola? Già prima della partita Paulo sentiva qualche cosa ma stava bene. Penso che possiamo ripetere questa diagnosi anche adesso. Ha detto che non è successo niente ma si sente indolenzito e non tranquillo nello spingere. Spina forse qualcosa si è fatto ma nulla di gravissimo, non mi desta problemi o preoccupazione”

Foto: twitter personale