De Rossi: “Dybala fuori per scelta tecnica. È concentrato e ci potrà dare una mano”

Daniele De Rossi, tecnico della Roma, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Cagliari: “Mi auguro di vedere una Roma sulla falsariga di quello che abbiamo visto in queste settimane, sono contento della preparazione. Il campionato è lunghissimo ma a tutti piacerebbe vincere la prima”.

Su Le Fee: “Le Fee è un giocatore di grande qualità e dinamismo, può giocare in tutti e tre i ruoli di centrocampo. Per giocare davanti alla difesa ha bisogno di un po’ di tempo ma può farlo alla grande, mi ha sorpreso. Fa tanti metri, va a cercarsi lo spazio, non la perde quasi mai. Ci darà una grande mano”. Su Dybala: “Scelta tecnica, ci siamo parlati tutti quanti per capire se era in condizione di giocare. Non ha dimostrato fastidi particolari, è concentrato e ci potrà dare una mano”.

Infine: “Non ho mai fatto una prima di campionato, mi fa un grande effetto. Da piccolo giocavo a Football Manager e mettevo come allenatore Daniele De Rossi. C’è ancora tanto da fare ma questo per me è motivo di felicità e orgoglio”.

