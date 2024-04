De Rossi: “Dybala avrà qualche minuto? Dipende dall’andamento della partita”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Daniele De Rossi, tecnico della Roma, ha così parlato a pochi minuti dalla sfida col Lecce: “Baldanzi per me è già dentro la squadra, è un ragazzo giovane che viene da una squadra più piccola e nella sua posizione ha un giocatore eccezionale davanti che sta giocando molto spesso, per cui gli spazi sono un po’ ridotti ma abbiamo grande fiducia in lui. Le prima settimane era un pochino più timido, ma penso sia fisiologico mentre adesso si sta prendendo qualche responsabilità, in allenamento ma anche nei rapporti con i compagni dentro lui. Sono tranquillissimo del fatto che giochi lui, così dei ragazzi più giovani che giocheranno oggi”.

Su Dybala. “Avrà qualche minuto? Vediamo in base all’andamento della partita a come staremo e a quello ci cui avremo bisogno. è un giocatore che ultimamente ha giocato tanto non si è mai risparmiato, ha avuto questo piccolo risentimento che va curato bene soprattutto per questo finale di stagione”.

foto: Instagram Dybala