De Rossi: “Conto su Renato Sanches, è un elemento fondamentale come tutti. Sul recupero di Smalling…”

Arrivano conferme dal tecnico della Roma Daniele De Rossi, in seguito alla conferenza stampa di presentazione del match con l’Inter, sulle condizioni di alcuni infortunati in casa giallorossa:

Smalling e Renato Sanches?

“Renato Sanches è un elemento fondamentale come tutti. Si stanno rimpicciolendo le distanze fisiche tra loro e il resto dei compagni. Si allenano con noi e fanno poi un lavoro supplementare. Non li ho visti ancora tanto sul campo ma, saranno importanti per noi”.

El Shaarawy?

“Lo conosco da tanto, sta avendo un’evoluzione mentale importante. Prima era buono, leggerino, ora è diventato un giocatore vero. Anche quando vedevo la Roma da tifoso, avevo la sensazione potesse fare male in ogni momento. Bravo anche Zalewski quando è entrato contro il Cagliari, a lui tengo tanto. Sono contento degli esterni alti a sinistra.”

Giocherà domani?

“Ora vuoi troppo. Ogni partita richiede una sua strategia. Se ti dico se gioca o non gioca capisci la formazione.”

Foto: sito A.S. Roma