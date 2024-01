De Rossi: “Contento del primo tempo. Il possesso palla, se fatto con passaggi rapidi, ci farà divertire, altrimenti gli avversari ti mangiano”

Daniele De Rossi, allenatore della Roma, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Verona.

Queste le sue parole: “E’ stato un esordio piacevole. Ora ho un ruolo diverso e quindi da una parte c’è emozione e dall’altra tensione. Ho voluto ringraziare la gente a fine partita perché loro mi hanno chiamato durante la gara. Non potrei essere più contento”

Nel secondo tempo qualcosa è cambiato: “Mi è piaciuto molto il primo tempo. Se la stessa cosa che fai nel primo tempo la fai a velocità bassa e non capisci cosa stai facendo, allora diventi prevedibile. Loro sono una squadra con grande energia e gamba e quindi era più facile venire a rubarci certi palloni. Il possesso palla? Penso sia importante avere la gestione della palla. Se facciamo queste cose a un tocco e con velocità sempre con l’idea di superare una linea di pressione allora con i giocatori che abbiamo ci divertiremo. Se saremo lenti, non vale la pena, altrimenti gli avversari ti mangiano”

Che sapore ha quella camminata sotto la Curva a fine partita? “E’ uno dei momenti che verranno messi nell’album dei ricordi della mia carriera. Vediamo quanti durerà questa mia secondo carriera nella Roma. Io devo lottare e me la devo lavorare proprio perché sulle nostre spalle c’è l’amore di questa gente che non mi fa mai dimenticare che siamo stati insieme vent’anni”

Come si trasformano i fischi in applausi? “Giocando meglio il secondo tempo. Se avessimo giocato meglio il secondo tempo probabilmente sarebbero stati tutti un po’ più contenti. Dobbiamo comunque essere contenti di aver portato a casa i tre punti ed aver lottato. Credo che i ragazzi abbiano dimostrato di tenerci molto a questa vittoria”

Molto di questa squadra passa anche dalle prestazioni di Pellegrini. “E’ uno dei giocatori più importanti che abbiamo. E’ secondo me uno dei talenti migliori che abbiamo in Italia. Deve tornare ai suoi livelli, toccare tanti palloni ed arrivare sotto porta. Ricopre il mio stesso ruolo di capitano e quando le cose non vanno bene è anche normale che noi romani veniamo criticati”

Foto: twitetr Roma