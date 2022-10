De Rossi conferma: “Avrei chiesto Salvatore Esposito in qualsiasi club fossi andato”

Stamattina vi avevamo raccontato un retroscena sulla grande e reciproca stima tra Daniele De Rossi e Salvatore Esposito. E il nuovo allenatore della Spal ha confermato: “Ho una malattia per i mediani così, posso garantirvi che sarebbe stata la mia prima scelta in qualsiasi club fossi andato”. Invece, non ci sarà bisogno di chiederlo perché se lo ritroverà alla Spal. E su Pepito Rossi ecco il commento di DDR: “Non mi occupo di mercato, deciderà la società, ma lo riaccoglieremo volentieri”.

Foto: twitter Spal