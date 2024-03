De Rossi: “Con il Brighton servirà attenzione: possono segnare a chiunque. Farò dei cambi”

La Roma sfiderà stasera in trasferta il Brighton di Roberto De Zerbi, nel match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Il tecnico dei giallorossi Daniele De Rossi, intervistato dai canali ufficiali del club capitolino, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, a poche ore dalla gara nella quale i suoi saranno chiamate ad amministrare il 4-0 maturato nel match d’andata:

“Una gara di livello importantissimo contro una squadra molto forte che ha creato occasioni anche all’andata, dobbiamo partire da questo: loro possono segnare a chiunque e hanno segnato tanto, servirà attenzione come all’andata”.

Si aspetta un Brighton diverso tatticamente?

“Tutte nel doppio confronto cambiano qualcosina. Ma di base hanno principi e concetti di gioco molto precisi e non andranno troppo distanti da questi”.

Viste le tante sfide ravvicinate, farà delle rotazioni?

“Ci saranno dei cambi, ho grande fiducia in tutti i calciatori. Vedremo come staranno nelle prossime ore, ma sono sereno, chi scenderà in campo farà una grande partita”.

Giocare in Inghilterra è sempre uno stimolo in più.

“Sono felice di visitare uno stadio che non ho mai visto, poi giocare in Inghilterra ha sempre un fascino incredibile. Questa è una squadra emergente che sta facendo vedere tanto, siamo felici di andare a giocarcela sul loro campo per il passaggio del turno”.

Foto: Instagram Roma