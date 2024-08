De Rossi: “Con 31 giocatori non si lavora bene. Soulé e Dybala insieme in mille modi”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico della Roma, Daniele De Rossi, fa il punto sul mercato giallorosso: “Vediamo se ci saranno altri rinforzi, di certo c’è che oggi ci sono troppi giocatori, al St. George’s Park ne avevo 31. Ci sono calciatori che ci lasceranno e andranno a giocare altrove, situazioni da valutare, come nelle altre squadre di Serie A. Con 31 giocatori non si lavora bene, vediamo se qualcuno uscirà e poi rimetteremo l’attenzione su chi invece dovrà entrare”. De Rossi tira le somme sul ritiro della squadra: “Sono felice di come abbiamo lavorato, sia in Inghilterra sia a Trigoria, sempre molto intensamente. I nuovi arrivati ci daranno una mano a completare la squadra, che era già forte e che viene da un buon campionato, per quello che ho potuto valutare io nella seconda parte di stagione. Andava rinfoltita la rosa, abbiamo bisogno di giocatori della stessa qualità dei titolari. E la cosa sta succedendo”. Sarà possibile far giocare Dybala e Soulé insieme dal primo minuto? “Possono farlo nel 4-2-3-1, con Paulo falso nove, ma anche con i due sottopunta, nel 4-3-2-1. Possono giocare insieme in mille modi, come anche gli altri. E possono stare in panchina tutti quanti. L’importante è che quando entrano lo facciano bene e diano una mano, dando un valore aggiunto alla squadra”.

Foto: Instagram Roma