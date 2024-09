De Rossi: “Buon punto per ripartire su un campo durissimo. Dovbyk? I gol arriveranno”

Daniele De Rossi, allenatore della Roma, ha parlato dopo lo 0-0 in casa della Juventus.

Queste le sue parole: “Per noi era importante fare una partita concreta. La squadra è rimasta compatta, questo periodo è pieno di pressioni e per noi era importante uscire con qualche punto. Sappiamo chi saremo quest’anno, e quello di stasera è un buon punto di partenza. Avversario forte, nel secondo tempo sono entrati giocatori incredibili”.

Come va con Dovbyk? “Dovbyk fa paura a tutti quanti, Motta gli ha lasciato Bremer e Gatti due contro uno. L’ha preparata bene, non è questione di comunicazione. Si è dato da fare e adesso arriveranno anche i gol”.

Sei convinto che la Roma possa lottare per lo scudetto in poco tempo?

“Dipende che intendiamo per poco tempo. Era riferito più al mercato, sono stati inseriti giocatori buoni e non se ne possono inserire 15 all’anno. Continuando così, la Roma non ha una forbice grande con le altre grandi squadre”.

Dovete migliorare in personalità? “Con l’Empoli i primi 10 minuti abbiamo fatto molto bene nella metà campo loro, poi dopo il gol ci siamo impauriti e uguale oggi. Dovremo lavorare sui nostri concetti, mettendo le nostre letture di fronte alla paura. In questi momenti bisogna analizzare anche che al 94’ Shomurodov pressava il loro portiere. La nostra paura ci fa soffrire ancora di più”.

Foto: sito Roma