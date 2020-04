De Rossi: “Argentina simile all’Italia, si vive di passione. Meraviglioso chiudere la carriera al Boca”

Daniele De Rossi, ormai ex centrocampista di Roma e Boca Juniors, ha parlato della sua ultima stagione da calciatore in Argentina a Sky Sport: “L’Argentina è simile all’Italia, vive di passioni. I calciatori non tirano mai indietro la gamba, il calore dei tifosi è puro, come quello di una volta. La Bombonera è lo stadio più clamoroso del mondo, è un posto unico. Auguro a tutti gli appassionati di visitarlo almeno una volta. Quando ti ritrovi a fare riscaldamento in 5 metri quadrati, o fai lo schizzinoso e dici io qui non gioco o ti lasci trasportare dall’ubriacatura degli argentini per questo gioco. La mia ultima partita? Abbiamo perso, abbiamo fatto fatica, ma per come è andata la mia carriera è stato meraviglioso chiudere così”.

Foto: lanueva