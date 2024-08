De Rossi: “Angeliño ci permette di attaccare in sei. Non lego nessuno a Trigoria”

Mister Daniele De Rossi alla Gazzetta dello Sport parla della possibilità di attaccare spesso in sei: “Sono sei mesi che attacchiamo così. Stiamo cercando di capire gli equilibri, ora che ci sono giocatori diversi. Lo scorso anno, ad esempio, la mezzala spesso la faceva Cristante, un giocatore un po’ più posizionale e meno bravo a ricevere palla tra le linee di Le Fee. Ogni giocatore ha le sue caratteristiche, ti dà magari qualcosa in più da una parte e ti toglie dall’altra. Dobbiamo essere bravi ad organizzare la squadra nelle due fasi, ma anche in funzione delle caratteristiche del singolo giocatore che va in campo. Il fatto che abbiamo Angelino così intelligente che sa fare sia il terzino, sia il centrocampista sia la mezzala ci permette anche di attaccare con 6 canali offensivi”. Tra gli esperimenti fatti nel precampionato c’è quello di Baldanzi mezzala: “Ci credo ciecamente. Tommaso è un giocatore che mi piace tanto, ha qualità, ritmo e intensità. Quando gioca sulla fascia a volte gli manca un po’ di gamba per attaccare come piace a me. Invece lì in mezzo è imprevedibile, attivo, sempre pericoloso. Secondo me sta crescendo tantissimo e presto diventerà anche decisivo negli ultimi 16 metri che è forse l’ultima cosa che gli manca per diventare un giocatore fortissimo. Centrocampista, esterno, trequartista: è troppo intelligente, ha qualità, sempre frizzante e vivo. A me piace tanto”. Sulle voci di mercato intorno a Dybala, che nell’ultima amichevole ha giocato 15 minuti: “Io faccio la formazione non in base alle voci che girano. Non c’è niente che ha influenzato la mia formazione, ho messo la squadra che volevo vedere in campo. Iniziamo ad avvicinarci alla prima di campionato e stiamo cercando di essere sempre più simili a quelli che dovranno affrontare gli impegni ufficiali. Ho fatto degli esperimenti come ho fatto in altre partite. Quelli che sono qui sono tutti giocatori della Roma, poi vedremo quello che accadrà ma non in base a lui o alle voci che leggo. Quando mi è stato chiesto se ci fosse qualcuno assolutamente da tenere con le mani o i piedi legati a Roma io ho detto che non c’era. Chiunque volesse andare via è libero di farlo».

Foto: de rossi sito roma