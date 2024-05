De Rossi: “Abbiamo fatto un’ottima partita. Champions? Il recupero di Atalanta-Fiorentina falsa tutto”

Il tecnico della Roma Daniele De Rossi, ai microfoni di DAZN, ha commentato con le seguenti parole il pareggio ottenuto stasera contro la Juventus:

“Penso che abbiamo fatto un’ottima partita. 48 ore fa eravamo qui incerottati dopo una partita molto intensa, dove abbiamo lottato fino alla fine e oggi abbiamo fatto una prestazione di questo tipo. Posso solo essere orgoglioso e contento. Stiamo facendo una rincorsa e i pareggi non ci fanno tanto piacere, però l’atteggiamento, come i ragazzi si aiutano…è la dimostrazione di voler arrivare a qualcosa, a un risultato, a un obiettivo, che non smettono mai di mettere. Sono contentissimo di questo approccio, di questa partita, li ho ringraziati. Ci sono 4-5 giocatori che hanno fatto 10mila minuti da quando sono qui. Sì, un pizzico di fortuna poteva aiutarci. Anche loro hanno tirato spesso, abbiamo fatto una bella partita. Loro sono forti, veramente forti. Hanno giocatori eccezionali e va dato merito anche a loro. Dybala? Ha sentito un fastidio credo all’adduttore. Dice non è niente di grave, vedremo nei prossimi giorni il da farsi. Non dovrebbe essere niente di grave. Speriamo. Champions? Siamo costretti ad andare a Bergamo per vincere. Il recupero dell’Atalanta sarà giocato tardissimo. Non possiamo permetterci di essere succubi di quel risultato. Certo è che falsa tutto quanto, è successo quello che è successo”.

Stai portando Dybala più vicino a Lukaku, come va questa scelta? “Sono soddisfatto di come si muove. Mi piacciono molto le squadre con esterni molto veloci che partono con i piedi sulla linea laterale. Però Paulo ha altre caratteristiche e un allenatore deve sfruttarlo per quello che sa fare e nelle posizioni che sa rendere. Tutta fascia lo abbiamo provato nella prima partita contro il Verona e Cabal l’ha fatto stancare tanto. Il fatto di avere uno come Baldanzi che può alternarsi o un terzino che può alzarsi, lasciano a lui la possibilità di giocare più centrale”.

Foto: Instagram Roma